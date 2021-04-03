İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor - Son Dakika

Malatya'da inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği firmasını kapatarak 4 yıl önce keçi çiftliği kuran Ali Emre, süt siparişi taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Malatya'da inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Emre, şirketini kapatarak hayvancılığa atıldı.

Akçadağ ilçesinde atadan kalma arazilerini değerlendiren Emre, kendi imkanlarıyla keçi çiftliği kurup süt, peynir ve yoğurt üretimi yapmaya başladı.

Ali Emre, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılığı karlı gördüğü için bu sektöre girdiğini söyledi.

Veteriner hekimle yaklaşık 1,5 yıllık fizibilite çalışması sonrasında 40 dönüm arazide sıfırdan tesis kurduklarını belirten Emre, 23 dönüme de hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yonca ektiklerini anlattı.

Türkiye'de birçok keçi çiftliğini gezdiklerini, Halep keçisinin dikkatlerini çektiğini dile getiren Emre, "İlk etapta 180 keçi aldım ve süt verimi düşük olanları eledik. Şu an damızlık 80 hayvanım var. Ürettiğimiz sütleri müşteriye kapısında teslim ediyoruz." diye konuştu.

Süt sağım ve yavrular için çiftlikte ayrı bölümlerin bulunduğunu belirten Emre, "Ürettiğimiz sütü kendimiz de işliyoruz, çiğ süt olarak da satıyoruz. Şu an günlük 90 litre süt üretimimiz var. Peynir ve yoğurt üretimi de yapıyoruz. Çiğ sütün litresini 10, peynirin kilogramını 50, yoğurdun kilogramını 17,5 liradan satıyoruz. Küçük bir mandıra kuracağız." dedi.

Hedefi 500 keçiyle üretim

Emre, çiftliğini 4 yıl önce faaliyete geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sürümüz şu an ari ve 2,5 litre süt veren hayvanlarımız var. Doğan erkek yavruları elden çıkarıyoruz. Bu yıl 80 erkek yavruyu sattım. Nasip olursa burası 500 başlık damızlık olacak. Şu an 2 kişi istihdam ediyorum. Buradan kent merkezine günlük taze süt dağıtımı yapıyoruz. Siparişler yoğun olduğu için 2-3 gün sonrasını için sipariş alıyoruz."