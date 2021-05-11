"İnşaat şirketleri rotayı doğaya yakın ve nüfusu az olan bölgelere çevirdi" - Son Dakika

"İnşaat şirketleri rotayı doğaya yakın ve nüfusu az olan bölgelere çevirdi"

11.05.2021 13:28

Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, pandemi nedeniyle Türkiye'nin en pahalı emlak şehri İstanbul'un liderliğini Bodrum ve Çanakkale gibi doğal güzelliklere sahip illere ve ilçelere kaptırdığını söyedi.

Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, pandemi nedeniyle Türkiye'nin en pahalı emlak şehri İstanbul'un liderliğini Bodrum ve Çanakkale gibi doğal güzelliklere sahip illere ve ilçelere kaptırdığını söyedi.

Pandeminin emlak sektöründe ciddi değişikliklere neden olduğunu belirten Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, "İnsanlar işlerinde, alışverişlerinde, ödemelerinde dijitalleşirken sosyal hayatlarında doğallığın peşine düştüler" dedi. Toprak, "Yaşadığımız süreç şunu gösteriyor; yeni dünya düzeninde büyük metropollerden doğal yaşama doğru bir göç başladı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de başlayan bu akım önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Pandeminin yanı sıra büyük şehirlerdeki stres ve kalabalık da hayatı çekilmez hale getirdi. Daha kolay para kazanmak için kırsal bölgelerden büyük şehirlere yapılan göçler tersine dönmeye başladı. Salgınlar ve ölümler son iki yıldır insanların doğal hayatı tercih etmesindeki en büyük neden olmaya başladı. Salgın bitince de insanlar tekrar şehre dönmek yerine doğal ortama çok daha fazla adapte olup büyük şehirleri unutacak hale gelecekler. Küçük şehirlerde yapılan doğal köy projeleri şu anda en çok tercih edilen projeler arasında. İnşaat şirketleri de yeni düzene ayak uydurup Bodrum ve Çanakkale gibi doğaya yakın ve nüfusu büyük şehirlere göre daha az olan bölgeleri tercih etmeye başladı. Bence önümüzdeki yıllarda da insanlar büyük şehirlerden daha kırsal yerlere göç etmeye devam edecekler" dedi.

Özsan, "Pandemiyle birlikte doğaya kaçışı tercih edenler 'doğal köy projelerine' büyük bir rağbet göstermeye başladı. Önemli inşaat şirketleri rotayı Bodrum'un dağlık yerleri dahil ufak müstakil villa projelerine çevirdi. Bodrum gibi emlak sektöründe hareketlenen yerlerden biri de Çanakkale oldu. Köprü projesiyle birlikte bölgede bulunan ilçe ve köylerde tek katlı müstakil villalardan oluşan yeni modern köyler hızlı bir şekilde alıcı bulmaya başladı. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte bu doğal köy projeleri çok daha fazla alıcı bulmaya başlayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İnşaat şirketleri rotayı doğaya yakın ve nüfusu az olan bölgelere çevirdi

Gayrimenkul, Çanakkale, Bodrum, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İnşaat şirketleri rotayı doğaya yakın ve nüfusu az olan bölgelere çevirdi' - Son Dakika Ekonomi


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