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İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

02.12.2021 20:45

TOKAT'ta, bir inşaat sahasında temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı bir bina ağır hasar gördü.

TOKAT'ta, bir inşaat sahasında temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı bir bina ağır hasar gördü. Apartmandan yaklaşık 35 santimetre ayırılan binada oturanlar ile yanındaki apartmanda bulunan toplam 48 kişi tahliye edildi.

'Kent merkezi Deve Görmez Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Umut Apartmanı'nın hemen yanındaki boş arsada inşaat çalışması başladı. İnşaatta temel kazısı sırasında Umut Apartmanının duvarı, bitişiğinde bulunan Gül Apartmanından yaklaşık 35 santimetre ayrıldı. Her iki binada oturan toplam 48 kişi, polis ve AFAD ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinlerinden Azmi Karadeniz, "Biz içeride otururken komşumuz bize haber verdi. Binanız ayrılıyor diye. Burada temel açılırken oldu. Kepçe devamlı vuruyordu. Kepçenin darbesinden oldu" dedi.

Yavuz Uslu ise "Kepçenin oradaki taşlara vurması sonucu bina yürümüş. Müteahhit de yaparız diyor" diye konuştu.

İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İnşaat, Polis, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNŞAAT TEMELİ KAZILIRKEN HASAR GÖREN İKİ BİNADAKİ 48 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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