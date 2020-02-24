İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı - Son Dakika

İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasından kaçmaya çalışan işçi, ayağının demirlere takılması sonucu düşüp, yaralandı.

İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasından kaçmaya çalışan işçi, ayağının demirlere takılması sonucu düşüp, yaralandı. Temel kazısının yanında bulunan 2 binada oturan 4 aile ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak'ta bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. Temel kazısı sırasında, istinat duvarı için kalıp yapılırken toprak kayması meydana geldi. İnşaatta çalışan Serhat Çelik (26) kaçmaya çalışırken, ayağı demirlere takılıp düştü. Yaralanan Serhat Çelik, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İnşaat temelinin bulunduğu alanın çevresindeki 3'er katlı 2 binada herhangi bir hasar meydana gelmediği görüldü. Darıca Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Abdullah Özkan olay yerinde incelemede bulunarak, 2 binadaki 4 ailenin tedbir amaçlı tahliyelerine karar verdi.

Özkan incelemeler yapılana kadar ailelerin gidecek yakınları yoksa çevredeki otellere yerleştirileceklerini söyledi.


Fevzi Çakmak Mahallesi, Darıca, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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