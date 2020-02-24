İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2) - Son Dakika

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İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2)
6 saat önce
BİNALAR MÜHÜRLENDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:20 Kaynak: DHA
BİNALAR MÜHÜRLENDİ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine gitti. Hasar gören 2 bina zabıta ekiplerince mühürlendi. Binaların durumuna uzman ekip tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek.
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