İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2) - Son Dakika

İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2)

6 saat önce

BİNALAR MÜHÜRLENDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı.

İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2), System.String[]

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine gitti. Hasar gören 2 bina zabıta ekiplerince mühürlendi. Binaların durumuna uzman ekip tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek.


Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:20 Kaynak: DHA
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