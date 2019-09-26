Son Dakika Haberleri: İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi
Son Dakika Güncel Haber

İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi

35 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişindeki 6 katlı binanın sakinleri tahliye edildi.

İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişindeki 6 katlı binanın sakinleri tahliye edildi.

Çamurlu Mahallesi Vehbi Hoca Sokak'ta temel çalışması yapılan inşaatta toprak kayması meydana geldi.

İnşaatın yanındaki binanın girişi kayan toprak nedeniyle kapandı. Bina sakinleri, duvar kırılarak çıkarıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri de olay yerinde hazır bulunduruldu.

Olay yerine gelen İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Yardımcı Orhan Gürel de bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden sağanak uyarısı
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 21:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]