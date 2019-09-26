İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi

Olay yerine gelen İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Yardımcı Orhan Gürel de bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri de olay yerinde hazır bulunduruldu.

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