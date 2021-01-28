İnşaat ustası korumasıyla beşinci evliliğini yaptı - Son Dakika

İnşaat ustası korumasıyla beşinci evliliğini yaptı

28.01.2021 11:37
İnşaat ustası korumasıyla beşinci evliliğini yaptı, System.String[]

İki çocuk annesi 53 yaşındaki Anderson, bu sürpriz evliliğiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi.

İki çocuk annesi 53 yaşındaki Anderson, bu sürpriz evliliğiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi. Çiftin, bu sürpriz evliliğinin geçtiğimiz Noel'de gerçekleştiği belirtildi. Pamela Anderson, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Aşığım" diye konuştu. Yıldız, törende her ikisinin de ailelerinin hazır bulunduğunu da belirtti. Anderson, Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından 25 yıl önce satın aldığı bir mülkte evlendiğini de ekledi.Evlilik töreni, bu kır evinin arka bahçesinde gerçekleşti. Anderson'ın anlattığına göre, büyükanne ve büyükbabası da yıllar önce bu mülkte evlendiler ve birliktelikleri hala sürüyor. Pamela Anderson, bu mülkün iyileştirici bir enerjisi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarının başlangıcında tanıştı. Ama Anderson, çiçeği burnunda kocasıyla geçirdiği bu bir yılın yedi yıla bedel olduğunu belirtti. Yıldız, Hayhurst ile geçirdiği her günün bir balayı olduğunu da vurguladı.Anderson, eşiyle mülkünün renovasyon çalışmaları sırasında tanıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, yakınlarda bulunan RASTA adlı hayvan barınağının onarımı sırasında da gönüllü olarak çalıştı. Rasta Sanctuary de resmi Instagram sayfasında çiftin nikah fotoğraflarını paylaşarak "Lütfen harika arkadaşlarımız Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düğününü kutlamak için bize yardımcı olur. Bu iki "aşk kuşu" Noel'de hayatlarını birleştirdi. Onlar için daha mutlu olamazdık" notunu yazdı.Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor. Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.

İnşaat ustası korumasıyla beşinci evliliğini yaptı

Pamela Anderson, Evlilik, İnşaat, Noel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İnşaat ustası korumasıyla beşinci evliliğini yaptı - Son Dakika Magazin


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