İnşaat ustası, nişanlısına sevgisini kalp deseniyle ördüğü duvarla gösterdi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yurt inşaatında çalışan duvar ustası, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle nişanlısına sevgisini göstermek için bir duvarı kalp deseniyle ördü.

Diyarbakırlı duvar ustası Yusuf Gönültaş (31), kardeşi Mehmet Gönültaş (30) ile 6 ay önce geldiği kentte Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alan 5 katlı 2 bin kişilik yurt inşaatında çalışmaya başladı.

1 Mart'ta dünya evine girmeye hazırlanan Yusuf Gönültaş, nişanlısına 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi hazırlamaya karar verdi.



Kardeşi Mehmet'e durumu anlatan Yusuf Gönültaş, yurt inşaatının 5. katındaki dairenin yola bakan duvarına tuğlaları ters örerek kalp işareti yaptı.

Düğün hazırlığı için memleketine dönen Yusuf Gönültaş, ördüğü duvarın fotoğrafıyla nişanlısına sürpriz yaptı.



Gönültaş'ın kardeşi Mehmet Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin sevgilisine özlemini ifade etmek için duvarı kalp deseni şeklinde örmeye karar verdiğini belirterek, "Biz Denizli'yi çok sevdik. Bir hatıramız kalsın istedik. Kardeşim, eşine olan aşkını, Denizli'ye olan sevgisini duvara işledi. Ama bu sanatımız da sıvacının girmesine kadar görülebilecek. Mesleğimizi çok seviyoruz." diye konuştu.