İnşaat ustası, nişanlısına sevgisini kalp deseniyle ördüğü duvarla gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İnşaat ustası, nişanlısına sevgisini kalp deseniyle ördüğü duvarla gösterdi - Son Dakika

İnşaat ustası, nişanlısına sevgisini kalp deseniyle ördüğü duvarla gösterdi

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yurt inşaatında çalışan duvar ustası, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle nişanlısına sevgisini göstermek için bir duvarı kalp deseniyle ördü.

İnşaat ustası, nişanlısına sevgisini kalp deseniyle ördüğü duvarla gösterdi, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yurt inşaatında çalışan duvar ustası, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle nişanlısına sevgisini göstermek için bir duvarı kalp deseniyle ördü.

Diyarbakırlı duvar ustası Yusuf Gönültaş (31), kardeşi Mehmet Gönültaş (30) ile 6 ay önce geldiği kentte Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alan 5 katlı 2 bin kişilik yurt inşaatında çalışmaya başladı.

1 Mart'ta dünya evine girmeye hazırlanan Yusuf Gönültaş, nişanlısına 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi hazırlamaya karar verdi.


Kardeşi Mehmet'e durumu anlatan Yusuf Gönültaş, yurt inşaatının 5. katındaki dairenin yola bakan duvarına tuğlaları ters örerek kalp işareti yaptı.

Düğün hazırlığı için memleketine dönen Yusuf Gönültaş, ördüğü duvarın fotoğrafıyla nişanlısına sürpriz yaptı.


Gönültaş'ın kardeşi Mehmet Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin sevgilisine özlemini ifade etmek için duvarı kalp deseni şeklinde örmeye karar verdiğini belirterek, "Biz Denizli'yi çok sevdik. Bir hatıramız kalsın istedik. Kardeşim, eşine olan aşkını, Denizli'ye olan sevgisini duvara işledi. Ama bu sanatımız da sıvacının girmesine kadar görülebilecek. Mesleğimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Sevgililer Günü, Pamukkale, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 Şubat'ta en çok parayı sözlü-nişanlı erkekler harcıyor
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat ustası, nişanlısına sevgisini kalp deseniyle ördüğü duvarla gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]