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İnşaat ustasıydı, şimdi bambaşka iş yapıyor

38 dakika önce

Ordu'da yıllarca inşaat ustalığı yapan bir kişi asıl mesleğini bırakarak kaz yetiştiriciliğine başladı.

İnşaat ustasıydı, şimdi bambaşka iş yapıyor, System.String[]

Ordu'da yıllarca inşaat ustalığı yapan bir kişi asıl mesleğini bırakarak kaz yetiştiriciliğine başladı.


Kabadüz ilçesinde kaz yetiştiriciliğine başlayan Ercan Ateş, iki yıl içerisinde civciv ve kaz eti üretimine geçmeyi hedefliyor. İlçenin Turnalık Mahallesi'nde kaz yetiştiriciliğine başlayan Ateş'in, 300 kazı bulunuyor. Yıllarca inşaat ustalığı yaptığını dile getiren Ercan Ateş, inşaat sektöründe işlerin azalmasıyla kaz yetiştiriciliğine başladığını söyledi.


Kaz yetiştiriciliğine dört arkadaşıyla ortaklaşa yaptıkları belirten Ateş, "Yıllarca inşaat ustası olarak çalıştım. Son yıllarda inşaat işinde baya düşüş oldu. Sürekli iş bulamıyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. ve en sonunda kimsenin yapmadığı kaz yetiştiriciliğini yapmaya karar verdik. Bununla ilgili birçok kişiyle görüştük, eğitim aldık" dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Kaz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi'nden yararlandıklarını ifade eden Ateş, "Turnalık Yaylası'nda 300 kazla bu işe başladık. Yaylamızda bu işi çok rahat yapabileceğimize inancımız tam. Çünkü burada kış mevsiminde en fazla ısı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Neredeyse yılın 12 ayı her yer yemyeşil" diye konuştu.


Ateş, iki yıl içerisinde kaz sayısını artırmanın yanın, civciv ve et üretimine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Yaylada kaz sürülerini görmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden yayla sakinlerinden Mehmet Tıkıç ise "Bu bölgede kaz işi yapılması çok isabetli olmuş. Buranın coğrafi yapısı iklim koşulları bu işi yapmak için çok uygun. Girişimci arkadaşları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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