İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının etkileri - Son Dakika

İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının etkileri

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, her sektörde olduğu gibi Korona virüs salgını sürecinin inşaat ve emlak sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek "Korkulan olur ve virüs etki sürecini uzatırsa konut fiyatlarında hissedilir değer kaybı yaşanabilir" dedi.

İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının etkileri, System.String[]

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, her sektörde olduğu gibi Korona virüs salgını sürecinin inşaat ve emlak sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek "Korkulan olur ve virüs etki sürecini uzatırsa konut fiyatlarında hissedilir değer kaybı yaşanabilir" dedi.


TÜİK verilerine göre Türkiye'de satılan konut sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.5 azaldığına dikkat çeken Taflan, Korona virüs salgını sürecinin bir an önce bitmesini arzu ettiklerini söyledi. Taflan "Korona virüs salgınının ekonomide bırakmış olduğu hasar bütün iş kollarında olduğu gibi inşaat ve emlak sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Yaşanılan bu krizden dolayı piyasaların toparlanması iş sirkülasyonunun artması muhakkak ki normal seyrine dönecektir. Temennimiz her şeyin başı sağlık olduğu için bu süreci sağlık kurallarına riayet ederek hep birlikte aşıp normal hayatımıza dönebilmemizdir" diye konuştu.


"İnşaat ve gayrimenkul sektörü en çok etkilenenlerin başında geliyor"


Yaşanan salgından dolayı en çok inşaat ve gayrimenkul sektörünün etkilendiğini ifade eden Taflan, "Salgında sağlık, gıda ve lojistik gibi stratejik sektörler çalışmalarına devam ederken, 200'den fazla sektöre doğrudan, 5 milyona yakın da istihdama dolaylı etkisi ve katkısı olan inşaat ve gayrimenkul sektörü kriz ortamlarında en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat firmaları, emlak firmaları hatta mülk sahipleri süreci ağır hasar almadan atlatmalarını temenni ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlar sıkıştıkları ekonomik zorluklardan kurtulmak, iş yerlerinin daha fazla kapalı kalmaması, kendilerinin ve çalışan personelin daha fazla mağdur olmaması için sağlık kurallarına uyarak iş yerlerini açmak zorunda kalmışlardır" şeklinde konuştu.


"Korkulan olur ve virüs etki sürecini uzatırsa konut fiyatlarında hissedilir değer kaybı yaşanabilir" diyen Taflan, "Konut kredi faiz oranlarında kamu bankalarının ve özel bankaların ucuz borçlanma maliyetleri karşılığında, geçen yıllardan beri bastırılmış talepler yakın tarihte bankalardaki konut kredi faiz oranlarının düşmesinden sonra da sabit ve alt gelir gurubunda sıfır ve ikinci el konutlarda hareketlilik yaşanmıştı. Salgının ülkemize girmesine kadar olan süreçte piyasanın açılacağına dair güçlü sinyaller geldiğini, gayrimenkul sektörü içerisinde çalışma yapanlar olarak net bir şekilde görmüştük. Ancak Korona virüs nedeniyle sosyal ve ticari hareketliliğin yavaşlaması, normalleşme sürecine ne zaman girileceği belli olmadığı için de Türkiye genelinde satışta olan gayrimenkullerin talebini yarı yarıya düşürmüştür. Eğer virüsün etkileri kısa vadede atlatılırsa vatandaşlar uygun kredi oranları ile ev sahibi olmaya devam edecektir. Ancak korkulan olur ve virüs etki sürecini uzatırsa konut fiyatlarında hissedilir değer kaybı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.


"Korona virüsü yabancı yatırımcıyı da olumsuz şekilde etkiledi"


Korana virüs salgınının sektörlerindeki yabancı yatırımcı talebini de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Taflan, şunları söyledi:


"Şu anki gayrimenkul piyasalarına baktığımızda tüketicinin çoğunluğu yaşanan sürecin ve belirsizliğin ortadan kalkmasını beklemektedir. Bunun yanı sıra diğer taraftan baktığımızda ise bazı tüketiciler yaşanan bu durgunluktan ötürü piyasaların açılmasında ve fiyatlarda değişkenlik yaşanmasını düşündüklerinden dolayı bütçelerine göre buldukları gayrimenkullerin satışlarını gerçekleştirmektedirler. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını yabancı yatırımcıyı da olumsuz şekilde etkileyerek piyasalardan bir süre uzak durma ihtimalini yoğunlaştırmıştır. Özellikle Körfez ülkelerinden gelenlere yapılan konut satışlarında havaalanlarının kapalı olması nedeniyle satışlarda olumsuz etki yapacağını görmekteyiz. Trabzon'da bir çok projede yabancılara konut satışları yapılıyordu. Yurt dışındaki yabancı yatırımcılar Korona virüs salgını nedeniyle yasaklanan uçuşlardan dolayı gelişlerini ve ticaretlerini ertelemek mecburiyetinde kaldılar. Bu da inşaat ve emlak sektörünü olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu süreç geçtiğinde ve normalleşme sürecine girdiğimizde yerli ve yabancı yatırımcıların piyasaya hızlı bir şekilde geri dönüş yapabileceğini düşünüyoruz. Sektörde Mayıs ayı içerisinde geçtiğimiz üç ay gibi Korona virüs kaynaklı bir durgunluk yaşanmaktadır. Haziran ayının ortalarından sonra hareketliliğin olacağını öngörmekteyiz. Korona virüsü yalnız inşaat ve emlak sektörünü değil dünyadaki bütün sektörleri etkiledi. Bizim için insan sağlığı ticari faaliyetlerden daha önemlidir. İnşallah bütün dünya olarak yaşadığımız ve geçici süreç olduğunu düşündüğümüz virüs illetini bir an önce atlatırız." - TRABZON

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının etkileri - Son Dakika Ekonomi

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