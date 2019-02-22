İnşaat ve perakendede güven geriledi
54 dakika önce
Şubatta hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artışla 79,5'e yükseldi.
Şubatta hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artışla 79,5'e yükseldi. Güven endeksleri, perakende ticarette yüzde 1,9 azalışla 90,8, inşaatta ise yüzde 8,7 düşüşle 51,8'e geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:25
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