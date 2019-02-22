Son Dakika Haberleri: İnşaat ve perakendede güven geriledi

İnşaat ve perakendede güven geriledi

54 dakika önce

Şubatta hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artışla 79,5'e yükseldi.

İnşaat ve perakendede güven geriledi, System.String[]
Şubatta hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artışla 79,5'e yükseldi. Güven endeksleri, perakende ticarette yüzde 1,9 azalışla 90,8, inşaatta ise yüzde 8,7 düşüşle 51,8'e geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:25 

Ekonomi
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