İnşaat ve şantiyelerde yapay zeka ile akıllı yönetim dönemi - Son Dakika

İnşaat ve şantiyelerde yapay zeka ile akıllı yönetim dönemi

17.05.2021 14:37
İnşaat ve şantiyelerde yapay zeka ile akıllı yönetim dönemi, System.String[]

Dijitalleşme tüm sektörleri etkilediği gibi, inşaat sektörünü de etkileyerek maliyet etkinliğini artırmada potansiyel olarak görülüyor.

Dijitalleşme tüm sektörleri etkilediği gibi, inşaat sektörünü de etkileyerek maliyet etkinliğini artırmada potansiyel olarak görülüyor. Yerli bir yazılım olarak geliştirilen PirCloud, şantiyelerin ve inşaat sektörünün dijitalleşmesini hedefliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Dijitalleşme potansiyelini ve hızını keşfederek 2010 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ında geliştirilen, kurulum gerektirmeden çalışabilen, şimdiye kadar 8 ülkeye ihraç edilmiş olan, 12 ülkede kullanılmış olan ve üstelik 7 dilde çalışan bir yerli ve milli bir yazılım geliştirildi. PirCloud çözümü yüzde 100 mobil bir çözüm ve şantiyecilerin dijitalleşmesi öncelikli olarak ele alınmış, katma değeri yüksek bir ürün olmasıyla öne çıkıyor" bilgilerine yer verildi.

TÜM SÜREÇLER GERÇEK ZAMANLI İŞLENİYOR

Alanında Türkiye'de birçok ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten PİR Yazılım Kurucusu Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sedat Yazıcı stratejik rekabet avantajlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"PİR ile Dijitalleşen Şantiyelerde tüm veriler her an ve her yerden online ve mobil olarak erişilebilen tek bir veri tabanında toplanıyor ve tüm süreçler ve iş akışları PİR'e gerçek zamanlı olarak işleniyor. Sahadaki şantiye şefleri ve ilgili ekipler sahada verileri giriyor, merkezde planlama, kontrol ve onaylama gerçekleşiyor. Böylece müteahhitler PİR'de toplanan veriler sayesinde cep telefonundan bile şantiyeleri, stokları, finansı, satın almayı ve bütçeyi takip ediyor, anlık izleyip çok kolay yönetilebiliyor, anında müdahale edebiliyor. PİR ile optimize edilen süreçlerde karlılık yükselirken, malzeme ve bütçe hareketleri sıkı kontrol edilebiliyor, yöneticiler için hazırlanan özet raporlar ve grafiklerle tüm süreçlerde enformasyon objektifliği ve iletişim sürekliliği tek tuşla sağlanıyor.  PİR proje/şantiye bazlı iş yapan işletmelerin muhasebe ve ERP yazılımlarıyla çözülemeyen problemlerinin asıl kök nedeni olan merkez ve proje sahaları arasındaki veri akışı ve süreç kopukluğunu da gideriyor. PİR'i tek cümleyle özetlersek şirketin ticari yakası ile şantiye yakasını bir araya getiren yazılımdır

TİCARİ VE PROJE SÜREÇLERİ TEK ÇATIDA YÖNETİLİYOR

Merkez ve saha verilerinin entegrasyonunun sağlanması için şantiyelerin dijital dönüşümünün şart olduğuna dikkat çeken PİR Kurucusu ve CEO'su Sedat Yazıcı, "Proje, şantiye ve merkez süreçlerinin mükemmel entegre edildiği bir süreçle kentsel dönüşüm yapılmalı. Şantiye sektörüne Türkiye'nin ilk online yazılımı olarak 2010 yılında PİR'i sunmamızın ve geliştirmemizin ana amacı da şantiye süreçlerini optimize etmek ve verimliliklerine katkıda bulunmak. Avantajlarımıza değinirsek, müşteri gruplarımıza özel sektörel yazılmış 'dikey çözüm' olmamız ve mobil özelliğimizle uzaktan çalışmaya uygun sektörlerimiz için en uygun alt yapıya sahip olmamız diyebiliriz. Ayrıca uzaktan kontrol ve online yönetim imkanı sunmamız, ticari ERP ve proje süreçlerinin holistik yapıda tek çatıda yönetiliyor olmasını da ekleyebiliriz. Tüm detaylarıyla iş süreçlerini ve alışkanlıklarını dijitalleştirme konseptimiz, yeni sektörler ve müşterilerden edindiğimiz yeni deneyimler, yeni modüller, ve PİR yazılımımızın kullanıcı merkezli bir platform haline dönüşmesi avantajlarımızın başında gelmektedir" diye konuştu.


İnşaat ve şantiyelerde yapay zeka ile akıllı yönetim dönemi

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, İnşaat, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat ve şantiyelerde yapay zeka ile akıllı yönetim dönemi - Son Dakika


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