İnşaat yapımı esnasında toprak kaydı, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı - Son Dakika
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İnşaat yapımı esnasında toprak kaydı, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

03.04.2022 18:16
İnşaat yapımı esnasında toprak kaydı, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

Arnavutköy'de bir inşaat yapımı esnasında şantiye alanında toprak kayması meydana geldi.

Arnavutköy'de bir inşaat yapımı esnasında şantiye alanında toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayması ile birlikte bir binanın temel kısmı hasar görme aşamasına gelirken, kaldırımda bulunan ağaçlar şantiye alanına düştü.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir kaç ay önce yapımına başlanan bir inşaatın şantiye alanında ve çevresinde iddiaya göre gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yol, kaldırım ve bir binanın altında meydana gelen kaymalar nedeniyle endişelenen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin incelemesinin ardından riskli olduğu tespit edilen bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

"Kaç kere söyledik umursanmadı"

Tahliye edilen bina sahibi Kılıç Köroğlu, "Binadan sabah saatlerinde sanki heyelan olmuş gibi ses geldi. Bu binada herhangi bir önlem alınmadı. Müteahhidi veya mühendisi nasıl böyle bir cahillik yapar bilmiyorum. Buraya bir önlem alın dedim umursamadılar. 'Allah'ın izni ile bir şey olmaz diyor' hala bana. Şimdi belediye ekipleri geldi sıkıştı. Biz bu binadan çıkartılıyoruz ama hasta falan var binada otelde olur mu hiç bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

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İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat yapımı esnasında toprak kaydı, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı - Son Dakika


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