İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı - Son Dakika
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İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı

26.04.2022 16:11
İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, intihar etmek için inşaatın 10. katına çıktı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, intihar etmek için inşaatın 10. katına çıktı. Kendisini ikna etmek isteyen polislere eşinin gelmesini istediğini söyleyen şahsın annesi, saatlerce gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın 10. katına çıkan M.S.'yi (42) gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye zemine branda açarken polis ekipleri de şahsı ikna etme çalışmalarına başladı. İkna olmayan M.S., eşinin gelmesini isterken M.S.'nin annesi gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu inşaatta gören annesi, "En büyük acıları senin için yaşadım yavrum. O kadar malın, mülkün içinde seni eşinin peşine düşürdüm de buraya geldim. Ben bu hataya düştüm, kimseler düşmesin. Kimse evlat acısı görmesin" şeklinde ağıt yaktı. Bir süre psikologla görüşen M.S., yaklaşık 2 buçuk saatlik ikna çalışmalarının ardından polise teslim oldu.

Aşağı indirilen M.S., ambulansa bindirilerek ilk tedavisi yapıldı. - KAYSERİ

İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı
İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı
İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı
İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı

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İntihar, Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı - Son Dakika


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