İnşaata Düşen Öğretmen Yaşamını Yitirdi
39 dakika önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaatın bodrumuna düşen idareci ve öğretmen Cuma Bektaş (50) yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaatın bodrumuna düşen idareci ve öğretmen Cuma Bektaş (50) yaşamını yitirdi.
Olay, dün Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki inşaat alanında meydana geldi. Toslak Mahallesi'ndeki Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu'nda idareci ve sınıf öğretmeni olan Cuma Bektaş, hastalanan iki komşusunu muayene için hastaneye getirdi. Otomobilini park eden Bektaş, henüz bilinmeyen nedenle hastanenin yakınındaki inşaata düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Cuma Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedeni inşaattan çıkarılan Cuma Bektaş toprağa verilmek üzere memleketi Çorum
'a gönderildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
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