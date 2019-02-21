İnşaata Gitti, İşçilerle Kahvaltı Yaptı

Aynı zamanda İnşaat mühendisi olan AK Parti Çayırova Belediye Başkan Arayı Bünyamin Çiftçi, inşaatta işçilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. 21 yıldır sektörün içinde olan Bünyamin Çiftçi, işçilerce çay içip sohbet ederek görüş, öneri ve isteklerini dinledi. AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, inşaat mühendisi ve uzun yıllar Çayırova'da yaşamasının avantajını kullanarak, bu zamana kadar yapılan güzelliklere daha da güzellikler katacaklarını ve 31 Mart'tan sonra yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

NÜFUSA GÖRE PLANLAMA YAPACAĞIZ

İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde nüfusun 74 bin olduğunu, bugün ise nüfusun 130 bine ulaştığını anlatan Bünyamin Çiftçi, "Nüfusumuz 10 senede iki katına çıkmış. Hedef nüfusumuz 350-400 bin arası öngörülüyor. Muhtemelen hedef nüfusu aşacağız. Gençlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel ve sorunsuz bir Çayırova bırakmak için bugünden planlamalar yapmamız lazım. Benim mesleğim inşaat. Şehircilik ve planlama anlamında bu dönemde önemli çalışmalarımız olacak."

dedi

ŞEHRE GÜZELLİKLER KATACAĞIZ

21 yıldır inşaat sektörünün içinde olduğunu ifade eden Bünyamin Çiftçi, Çayırova'yı düzenli, estetik ve partisinin beyannamesinde de yer alan ada bazlı, yatay mimarı projelerle daha güzellikler katmayı planladıklarını söyledi. Yaşanabilir, çocukların bisiklet sürdüğü, yeşil alanlarda, parklarda basketbol, tenis ve voleybol oynadığı, kay kay yaptığı bir şehir için mesai gözetmeksizin çalışacaklarını sözlerine ekledi.