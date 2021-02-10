İnşaata kum döken kamyon yola devrildi - Son Dakika

İnşaata kum döken kamyon yola devrildi

10.02.2021 21:09

Kağıthane'de inşaat alanına kum boşaltan kamyon, sokak içerisine devrildi.

Kağıthane'de inşaat alanına kum boşaltan kamyon, sokak içerisine devrildi. Olayda, sokakta kimsenin olmaması yaralanmanın önüne geçerken, park halindeki lüks bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Enis Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki inşaat alanına gelen bir kamyon, kum boşalttığı sırada sokak içerisine devrildi. Olayda sokakta kimsenin olmaması yaralanmanın önüne geçerken, park halindeki lüks bir araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında kamyon, sokaktan kaldırıldı.

(İHA)

İnşaata kum döken kamyon yola devrildi
İnşaata kum döken kamyon yola devrildi
İnşaata kum döken kamyon yola devrildi
İnşaata kum döken kamyon yola devrildi

Kağıthane, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaata kum döken kamyon yola devrildi - Son Dakika


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