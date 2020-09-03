İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor - Son Dakika

İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatlarda çalışarak ailelerine destek olan Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, evlerinin bahçelerine yaptıkları sahada bocce sporuna çalışıyor.

İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatlarda çalışarak ailelerine destek olan Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, evlerinin bahçelerine yaptıkları sahada bocce sporuna çalışıyor. İşten arta kalan zamanlarda antrenman sahasına koşan 3 kuzen bocce şampiyonasında aldıkları başarılarla ailelerine umut oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde yaşayan Ömer Erdemir, Esat Çelik ile İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, eğitim gördükleri Hereke Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, bocce hakemi Emrah Demirci'nin sayesinde bocce ile tanıştı. Ellerine kazma kürekleri alan öğrenciler öğretmenlerinin temin ettiği çakıl taşlarıyla okullarının bahçesine bocce sahası kurdu. Derste arta kalan zamanlarda Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 kuzen öğretmenleri Demirci'den bocce sporunu öğrenmeye başladı. Ailelerinin ilk başlarda karşı çıktıkları ve kendilerini akademik alanda geliştirmelerini istediği 3 kuzen boş vakitlerinde gündüz gece demeden antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Gündüzleri inşaatlarda çalışıyorlar

Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli lise öğrencileri ailelerine maddi anlamda destek olmak için inşaatlarda çalışıyor. Pandemi sürecinde okula gitmeyen öğrencilerin tüm günleri inşaatlarda çalışarak geçmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde inşaata giderek akşam saatlerine kadar çalışan öğrenciler, bocce sporundaki başarılarını sürdürmek için çalışmalarına ara vermedi. 3 kuzen bocce antrenmanı yapabilmek için evlerinin yanında bulunan bahçeye kendi bocce sahalarını kurdular. İnşaattan dönen kuzenler, gece saatlerine kadar sokak lambasının altında antrenman yapıyor.

Elde ettikleri başarılarla göz doldurdular

Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 kuzen öğretmenleri Demir'in desteği ile okulda ve inşaattaki işlerinden arta kalan zamanlarda yaptıkları antrenmanlarla bocce sporunda kısa sürede kendilerini geliştirdiler. Gece gündüz demeden azimle çalışan 3 kuzen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyona da büyük başarı elde eden kuzenlerden Ömer Erdemir 99 sporcu arasından birinci olmayı başarırken, Esat Çelik Türkiye üçüncüsü, İsa Erdemir ise Türkiye altıncısı oldu. Elde ettikleri başarı ile evlerine dönen kuzenler, spora ilk başladıklarında akademik yönde kendilerini geliştirmelerini isteyen ailelerini de şaşırttı. Okulda tanıştıkları bu spor dalında büyük başarılar elde eden kuzenler, bocce sporunu aile bireylerine de sevdirdi. Bir arada kuzenlerin akrabalarının neredeyse bütün çocukları bocce oynamaya başladı.

Ömer Erdemir: "Ailem önceleri karşı çıktı"

Altın Nokta Türkiye Şampiyonası'nda milli takım antrenörünü de geride bırakarak 99 sporcu arasından birinci olan Ömer Erdemir, "Bocce'ye 9. sınıf sonunda tamamen yabancı olarak başladım. Başta ailem karşı çıktı. Çünkü akademik başarı istiyorlardı. Beden eğitimi öğretmenim Emrah Demirci yeteneğimi fark etti ve beni her akşam çalıştırmaya başladı. Top verdi, evde de çalışmaya başladım. Akademik başarımın yanında boccede de kendimi geliştirmeye başladım. Ailemin geliri pek olmadığı için inşaatta çalışıyorum. Kazandığım parayla maçlara gittim. Yol ve konaklama giderlerimi karşıladım. İnşaatta çalıştığım günler akşam eve gelince çalıştım. Okul varken de teneffüste ve okul çıkışlarında çalıştım. İşimizi severek yaparsak o iş, iş olmaktan çıkıyor ve eğlence haline geliyor. İnşaatta çalışmayı seviyorum, okulu daha çok seviyorum, bocceyi daha da çok seviyorum. Yorucu fakat severek yaptığım için ertesi güne yine istekle başlıyorum. Pandemi döneminde güne 5- 5,30 gibi başlıyorum. İnşaata gidiyoruz. Akşam 8'e doğru eve geliyoruz. Hava kararmış oluyor. Fark etmiyor. Sokak lambasının altında arkadaşlarla ve kuzenlerle toplanıp oynuyoruz. Gece 11-12 gibi eve girip yatıyoruz. Sabah kalkıp yine işe gidiyoruz" dedi.

"Okulda kendimize saha yaptık"

İnşaattaki bilgileri ile okulun bahçesine kendi sahalarını yaptıklarını ifade eden Ömer Erdemir, "Okulda çalışacak sahamız yoktu. Çimin üzerinde çalışıyorduk. Sonra Emrah hocamız taş ocaklarından çakıl buldu. Biz zaten inşaat işini bildiğimiz için kendi imkanlarımız ve işçiliğimizle bir buçuk ay gibi bir sürede kendimize bocce sahası yaptık. Her gün okuldan sonra 3-4 saat, cumartesi inşaata gittiğimiz için antrenman yapamadık ya da akşamları gelince evimizin önünde çalıştık, Pazar günleri ise sabah 9'dan akşam 5'e, 6'ya kadar okulda antrenman yaptık. Neticesini de görmeye başladık. Türkiye'de birinci olma hedefim vardı, gerçekleştirdim. Asıl amacım ise milli sporcu olup ülkemi başka ülkelere karşı savunmak" diye konuştu.

Esat Çelik: "İstediğimiz zaman oynayamıyoruz"

Bocce'de Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediğini ifade eden Esat Çelik ise, "Bocceye ilk başladığımda çok sevmemiştim. Şimdi çok seviyorum. Biz istediğimiz zaman antrenman yapamıyoruz. Her gün çalışıyoruz, bir dinlenme günümüz dahi yok. Biz alıştık artık. Okul olduğu zaman, ders sonrası giderek antrenman yapıyoruz. İşte geldiğimiz zaman akşamları antrenman yapabiliyoruz. Tatiller hep çalışarak geçiyor. İş olmadığı zaman antrenman yapabiliyoruz. Sonuç; Türkiye üçüncüsü oldum. Gördüğünüz gibi hep çimen üzerinde antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İsa Erdemir: "Hafta sonları inşaata gidip kazandığımız parayla maçlara gidiyorduk"

Turnuvada büyük heyecan yaşadığını belirten ve sıralamada en iyi altıncı olan İsa Erdemir ise, "Bocce ile Emrah hoca sayesinde tanıştım. 2 senedir bu sporla uğraşıyorum. Boş zamanlarımızda bocce oynamaya çalışıyorum. Okulda herhangi bir sahamız yokken Emrah hoca elimize kazma küreği verdi, kendi sahamızı yaptık. Yaklaşık 1 buçuk ay sürdü. Kuzenlerimle bu sporu yapmaya öyle başladık. Birimiz sıkıldığı zaman diğerimiz, 'Hadi dayanalım, az kaldı' diyerek motive etti. Kendi imkanlarımızla turnuvalara gittik. Herhangi bir erden maddi destek almadık. Hafta sonları inşaata gidip orada kazandığımız parayla Türkiye maçları, grup maçlarına gidiyorduk. Bu şekilde bu yere kadar gelebildik. Çok şükür bu günleri görebildik" şeklinde konuştu.

Hüseyin Erdemir: "Hocamızın emeği, gençlerin gayreti sayesinde"

Çocuklarının ilgi duydukları bocce sporuna ilk başlarda karşı çıktıklarını söyleyen Türkiye Şampiyonu Ömer Erdemir'in babası Hüseyin Erdemir, "Önceden bu sporu anlamadığımız için karşı çıktık. Sonradan Emrah hocamız onları götürüp getirdi, emek verdi. Sonra da kendi imkanlarıyla şampiyonalara gittiler. Maddi olarak fazla elverişli olmadığı için çocuklarımızla birlikte inşaatta çalışıyoruz. Çalıştılar, hem inşaatta hem de sporda. Başarılı oldular. Hocamızın çok emeği var. Gençlerimizin de gayreti var, iyi bir yere geldiler. Önceden biz çocuklara destek çıkmadık. Kendi imkanları ile gidip geldiler. Derece aldılar. Şimdi sonuna kadar arkalarındayız. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Emrah Demirci: "Kocaeli olarak ilk kürsümüz"

Gençleri bocce sporuyla tanıştıran ve gelişmeleri için her türlü desteği sunan Hereke Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve bocce hakemi Emrah Demirci ise, öğrencilerinin başarısının kendisini gururlandırdığını kaydederek, "Bocce hakemliğim vardı. Kocaeli'de Kandıra'da bir grup dışında bu sporla ilgilenen kimse yoktu. Sahamız, topumuz, hiçbir şeyimiz olmamasına rağmen okulumda öğrencilerimin bu işi yapabileceğini düşünerek harekete geçtim. Sağolsun idarecilerimiz de bize destek oldu. Dereceye giren 3 sporcumuz var ama okulumuzda 30'dan fazla sporcumuz bocce oynuyor. Daha önce Antalya, Mersin, Samsun'a turnuvalara gittik. Kızlarımız geçen yıl Türkiye beşincisi oldu. Çok fazla geçmişiz yok. 2 yıldır uğraşıyoruz. Çocuklarımın başarılı olması beni, okulumu ve Kocaeli'yi gururlandırdı, ilk kürsümüzdü. Bu bizim için başlangıç. Çocuklarımın yaşam öyküsü de zorluk ve emeklerle dolu. Hatta çocuklarımdan biri Konya'ya inşaatta çalışmaya gitti. Turnuvaya katılamayacaktı. Federasyonumuza durumu anlattık ve Konya'da yarışmasını sağladılar. Federasyon başkanımıza, as başkanımıza ve bizlerle ilgili kararları veren yetkililerimize de sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye dereceleri yaşadık ama asıl hedefimiz; çocuklarımın mümkün olduğunca fazla sayıda milli takıma gitmeleri ve ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışında temsil etmeleri. İnşallah bunu da başarıp bu onuru da yaşayacağız" dedi.

"Gerçekten zor bir iş başardılar"

Bocce sporuna ilgi duyan birçok öğrencinin inşaatlarda çalışmak zorunda olduğunu belirten Emrah Demirci, "Çocuklarımın çoğu da inşaatta çalışıyor. Bu yüzden antrenman için çok fazla vakit de bulamıyorlardı. Ağır olacağını bilerek onlardan eve gidince de çalışmalarını istedim. Çocuklarım özveride bulundu. 'Yorgunuz' demediler, 'karanlık' demediler. Sokak lambası ışığında da çalıştılar, kar yağdığında da. Her şartta antrenmanlarını yaptı. Başarılarının arkasındaki en önemli etken bence budur. Başarının arkasında maç topları yok. Kapalı salonumuz, yağmurdan, kardan etkilenmeyecek zeminimiz, çocuklarımın elinde maç topları olsa çocuklarım bu 2 senede yaptıklarını önümüzdeki 2 senede dünya şampiyonluğuyla taçlandırırlar. İnanıyorum. Çocuklarımın emeklerine sağlık. Gerçekten zor bir iş başardılar. Sabahtan akşama kadar inşaatta çalışmak zaten zor. Oradan gelince yorgun argın bocce çalışmak çok daha zor. Bu bir gönül işi. Para verseniz yaptıramazsınız. Çocuklarımızın büyük yüreklerini böyle şampiyonlukla taçlandırmaları bize büyük gurur yaşattı" diye konuştu. - KOCAELİ

Ömer Erdemir, Kocaeli, Erdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 75 milyon dolar azaldı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın         
13:49
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı         
13:33
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular         
13:27
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Nazım Sangare Beşiktaş'a transfer olmak üzere Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Nazım Sangare Beşiktaş'a transfer olmak üzere         
11:56
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü Yaşlı kadının çıplak ellerle yaptığı çevre temizliği görenleri hayrete düşürdü         
09:15
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu         
21:30
Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 17:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatçı kuzenler elleriyle yaptıkları sahada bocce sporunda başarılara koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei