İnşaatçılar, BAU Münih’te Avrupa’nın devleriyle buluştu
20 dakika önce
Bursa inşaat sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen yapı ve inşaat sektörünün uluslararası boyutta en prestjli fuarı BAU 2019'u ziyaret etti.
Bursa
inşaat sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla, Almanya
'nın Münih
kentinde düzenlenen yapı ve inşaat sektörünün uluslararası boyutta en prestjli fuarı BAU 2019'u ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:43
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