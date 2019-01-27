Son Dakika Haberleri: İnşaatçılar, BAU Münih’te Avrupa’nın devleriyle buluştu

İnşaatçılar, BAU Münih’te Avrupa’nın devleriyle buluştu

20 dakika önce

Bursa inşaat sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen yapı ve inşaat sektörünün uluslararası boyutta en prestjli fuarı BAU 2019'u ziyaret etti.

İnşaatçılar, BAU Münih’te Avrupa’nın devleriyle buluştu, System.String[]
Bursa inşaat sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen yapı ve inşaat sektörünün uluslararası boyutta en prestjli fuarı BAU 2019'u ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:43 

Bursa, Almanya, Münih, Ekonomi
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