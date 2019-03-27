İnşaatçılar Boruyu Deldi: Trafik Durdu, Okul ve Evler Tahliye Edildi, 60 Kişi Zehirlendi
1 saat önce
ALMANYA'nın Münih kentindeki Straubing kasabasında bulunan buz pateni stadyumunun altından geçen ve içerisinde amonyak gazının bulunduğu borulardan birisi inşaat sırasında zarar gördü.
ALMANYA'nın Münih
kentindeki Straubing kasabasında bulunan buz pateni stadyumunun altından geçen ve içerisinde amonyak gazının bulunduğu borulardan birisi inşaat sırasında zarar gördü. 60 kişi rahatsızlanırken çevredeki yollar trafiğe kapatıldı, bir okul ve çok sayıda ev tahliye edildi. Polis
, itfaiye ve sağlık görevlileri stadyum çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Gözlerinde yanma, nefes alıp verme zorlukları yaşayan 60 kişinin zehirlendiği ve tedavi altına alındıkları açıklandı. Sızıntıya neden olan bölgede ekipler, onarım çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:37
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