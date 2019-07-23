Son Dakika Haberleri: İnşaatçılar ‘Strateji Belgesi’ istiyor
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İnşaatçılar ‘Strateji Belgesi’ istiyor

1 saat önce

ASO ve DÜNYA gazetesi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Ankara Sanayi Odası Yapı Elemanları İmalat Sanayi Komitesi üyeleri katıldı.

İnşaatçılar ‘Strateji Belgesi’ istiyor, System.String[]
ASO ve DÜNYA gazetesi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Ankara Sanayi Odası Yapı Elemanları İmalat Sanayi Komitesi üyeleri katıldı. İstihdamın 1.5 milyona düştüğünü kaydeden sektör temsilcileri, bu sürecin, vergi ve prim teşviki gibi uygulamalarla aşılabileceğini dile getirdiler.
Ankara Sanayi Odası, prim, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:02 
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