İnşaatı Biten Atina Camii Aylardır İbadete Açılmayı Bekliyor

2013 yılında yapımına başlanan minaresiz Atina Camii'nin inşası tamamlandı.

2013 yılında yapımına başlanan minaresiz Atina Camii'nin inşası tamamlandı. Öte yandan caminin ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.



Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesi Atina'da yıllardır inşaatı devam eden ve açılışı hep ertelenen minaresiz olmasına dikkat çekilen Atina Camii'nin fotoğrafı yayınlandı. Basına yansıyan son haberlerde Votanikos bölgesinde bulunan eski bir deniz üssü deposunun düzenlenmesi ile hazırlanan caminin dış cephesi ve çevre düzenlemesinin hazır olduğu kaydedildi. Caminin kalan tüm çalışmalarının Nisan ayının ortalarına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Haberlerde ayrıca defalarca açılışı ertelenen caminin Paskalya bayramından sonra ibadete açılmasının beklendiği aktarıldı.



Atina Camii'ne Faslı imam



Camiye dair elde edilen diğer bilgiler arasında ise caminin minaresinin olmayacağı ve cami imamının Faslı bir vatandaş olacağı yönünde. 2013 yılında inşaatı başlatılan caminin açılışı 2016 yılından beri erteleniyor. Atina'da cami inşa edilmesine dair karar ise 1894 yılında alınmıştı. - ATİNA

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