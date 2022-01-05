İnşaatı devam eden metro hattında Sarıgazi durağının İBB tarafından betonla kapatılmasına tepki çekti - Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 6 duraktan oluşan ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi-Taşdelen) metro hattının Sarıgazi durağındaki kazı çalışmalarının beton dökülerek durdurulduğunu öne sürerek duruma tepki gösterdi.

"BETON DÖKÜLEREK KAPATILMAYA BAŞLANDI"

İlçe sınırları içerisinden geçen ve bölgenin trafiği ile çehresini değiştirecek metro hattının İBB ekiplerince durdurulduğu ifade edilen açıklamada, İBB'nin, Mayıs 2020'de inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağındaki kazı çalışmalarını da beton dökerek kapatmaya başladığı kaydedildi.

VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kapatılan metro şantiyesinin havadan görüntülendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Göreve geldiği günden itibaren vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen İBB'nin, 7 ay içinde Sancaktepe ilçesindeki aynı hat üzerinde bulunan metro inşaatını durdurma hamlesine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi." denildi.

"SANCAKTEPE HALKININ HAYALLERİNE ATILMIŞ BİR TOPRAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil, Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. İstanbul halkı özellikle Sancaktepe halkı, 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz." diye konuştu.