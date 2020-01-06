İnşaatı duran 75 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaatı duran 75 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika

İnşaatı duran 75 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yeniden başladı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, inşaatı duran 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesinde yeniden çalışmalar başlarken, müjde Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan geldi.

İnşaatı duran 75 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yeniden başladı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, inşaatı duran 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesinde yeniden çalışmalar başlarken, müjde Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan geldi.


2016 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında bitmesi planlanan; ancak bazı nedenlerle inşaatı duran Menderes Devlet Hastanesinde çalışmaların yeniden başladığı bildirildi. 1 yıldan fazladır devam etmeyen inşaatla ilgili açıklama Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan geldi. Kayalar, inşaat çalışmalarının başlamasının önemli olduğunu belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımızın en büyük hayali olan Menderes Devlet Hastanesi için 2016 yılında yapıma başlanmış ama geldiğimiz süreçte çalışmalar durmuştu. Göreve gelir gelmez inşaatın yeniden başlaması ve en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine açılması için her türlü girişimde bulunmuştuk. Milletvekillerimizin de desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan soru önergeleri ile konuyu meclise kadar taşıdık. Hatta hayırseverlerin yardımıyla imece usulü inşaat çalışmalarının tamamlanması için hazır olduğumuzu da ifade etmiştik; ancak geldiğimiz noktada bakanlık tarafından 75 yatak kapasiteli hastanemizde inşaat çalışmaları yeniden başlamış durumda" dedi.


Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına inandığını kaydeden Başkan Kayalar, "Girişimlerimizin sonuç vermesi mutluluk verici. Sağlığın siyaseti olmaz bu nedenle yaptığımız girişimlerde sesimizi duyup bize destek veren tüm milletvekillerimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İZMİR

Mustafa Kayalar, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji velilerinden 'personel maaşları ödensin' çağrısı
İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:38 Şişli'de yola ağaç devrildi - Son Dakika
17:38 İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
17:36 FATİH'TE YOLA DEVRİLEN AĞAÇ ARAÇLARA ZARAR VERDİ - Son Dakika
17:32 Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı - Son Dakika
17:31 Mersin'de sel tahliyesi - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatı duran 75 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]