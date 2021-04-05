İnşaatın 1'inci katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen Mahmut Gürer (47), ağır yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Acem Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Mahmut Güler, çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Yanındaki mesai arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Kaynak: DHA
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