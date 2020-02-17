İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi öldü - Son Dakika

İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan Caner Mızrak (18), 10'uncu katta dengesini kaybedip, düşünce yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan Caner Mızrak (18), 10'uncu katta dengesini kaybedip, düşünce yaşamını yitirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki bir yurt inşaatında meydana geldi. Elektrik işçisi Caner Mızrak, inşaatın 10'uncu katında çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Mızrak'ı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mızrak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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