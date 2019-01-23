Son Dakika Haberleri: İnşaatın 2. Katından Düşen Adam Ağır Yaralandı

İnşaatın 2. Katından Düşen Adam Ağır Yaralandı

1 saat önce

Denizli'de bir inşaatın ikinci katından bodrum katına düşen adam ağır yaralandı.

İnşaatın 2. Katından Düşen Adam Ağır Yaralandı, System.String[]
Denizli'de bir inşaatın ikinci katından bodrum katına düşen adam ağır yaralandı. Şahsı düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle Çarşı Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. isimli vatandaş girdiği inşaat halindeki binanın 2. katından bodrum katına düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 acil servis ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler İbrahim Ç.'nin durumunun ağır olduğunu belirledi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden sedye ile güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. İbrahim Ç. ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Ç.'nin inşaata neden girdiği ve nasıl düştüğü ise polis tarafından araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
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