İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı

13.06.2022 21:33

İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat çalışması devam eden binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat çalışması devam eden binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Ahsen sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında kalıp çakma işlemi yapan Rüstem Yiğit(43), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı
İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı
İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı
İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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