İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Yeni Mahalle Şahlan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçi Habip T. (18), 3. katta kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İHA
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