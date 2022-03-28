İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı - Son Dakika
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İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı

28.03.2022 18:11

İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. Katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. Katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay Hamidiye mahallesi Yarış sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf A.inşaatın 3. Katında kalıp çakma işlemi yaparken, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan usta, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı - Son Dakika
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