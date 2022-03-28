İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı - Son Dakika

İnşaatın 3. katından düşen usta böyle kurtarıldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. Katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.
Olay Hamidiye mahallesi Yarış sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf A.inşaatın 3. Katında kalıp çakma işlemi yaparken, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan usta, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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