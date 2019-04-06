Son Dakika Haberleri: İnşaatın 3'üncü Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaatın 3'üncü Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

43 dakika önce

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnşaatın 3'üncü Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen 27 Mart günü Eyyübiye Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaata kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş (30), 3'üncü kattan dengesini kaybederek, beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli işçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hamidaş, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Hamidaş'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:02 Kaynak: İHA

27 Mart, Suriye, Şanlıurfa, İşçi, 3. Sayfa
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