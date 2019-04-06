İnşaatın 3'üncü Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan Suriye
uyruklu işçi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen 27 Mart
günü Eyyübiye
Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaata kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş (30), 3'üncü kattan dengesini kaybederek, beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli işçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hamidaş, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Hamidaş'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:02 Kaynak: İHA
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