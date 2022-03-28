İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI

28.03.2022 17:31

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Yusuf Ayaz (62), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Yusuf Ayaz (62), ağır yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf Ayaz, inşaatın 3'üncü katında kalıp çakma işlemi yaparken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ayaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Ayaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI
İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI
İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI
İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI
İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI

YORUMLAR
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Çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı Çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı 2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı 2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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