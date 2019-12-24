İnşaatın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı - Son Dakika

İnşaatın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki genç kız inşaatın balkonundan düşerek yaralandı.

İnşaatın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki genç kız inşaatın balkonundan düşerek yaralandı.


Olay ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki N.O. bir inşaatın 4. kat balkonunda durduğu sırada dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan genç kız buradan Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci açık olduğu öğrenilen genç kızın tedavisine devam ediliyor.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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