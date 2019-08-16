İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü
12 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:31 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi
'nde inşaatta çalışan Cihan Dalaklı (38), binanın 4'üncü katından beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dalaklı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
O işçi altınla ödüllendirildi Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız Bülent Arınç'tan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na Yeni Parti Tepkisi: Yaptıkları Yanlış Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak