Son Dakika Haberleri: İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü
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İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

12 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatta çalışan Cihan Dalaklı (38), binanın 4'üncü katından beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dalaklı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet Mahallesi, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:31 Kaynak: AA
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