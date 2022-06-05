İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü - Son Dakika
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İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü

05.06.2022 11:45
İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü

KAYSERİ'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen Osman Kör, (58), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen Osman Kör, (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mobilyacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Osman Kör, 4'üncü kattaki iskeleden dengesini kaybederek düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Kör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Kör'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü
İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü
İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü
İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü
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Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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