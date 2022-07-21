Olay, öğle saatlerinde Medya Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Duymuş, iddiaya göre inşaatın 4'üncü katından düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Duymuş, burada hayatını kaybetti. Duymuş'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İnşaatın 4'üncü katından düşen usta öldü - Son Dakika

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