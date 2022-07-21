İnşaatın 4'üncü katından düşen usta öldü

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen usta İbrahim Duymuş (45), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Medya Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Duymuş, iddiaya göre inşaatın 4'üncü katından düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Duymuş, burada hayatını kaybetti. Duymuş'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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