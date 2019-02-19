Son Dakika Haberleri: İnşaatın 5'inci Katında Tehlikeli Çalışma

İnşaatın 5'inci Katında Tehlikeli Çalışma

57 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kalıp ustasının yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan tahta üzerinde çalışması, yürekleri ağızlara getirdi.

İnşaatın 5'inci Katında Tehlikeli Çalışma, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kalıp ustasının yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan tahta üzerinde çalışması, yürekleri ağızlara getirdi.

Kentin en işlek noktası olan Trabzon Caddesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katının kalıbının yapımı sırasında bir kalıp ustası, iskele demirlerinin üzerindeki tahtanın üstüne çıkarak çalışmaya başladı. Beline güvenlik halatı bağlamadığı görülen işçi, kendisine uzatılan tahtaları alarak, keserle üzerinde durduğu tahtaya çiviledi.

Yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte ölüme meydan okurcasına zaman zaman tahta üzerinde de yürüyen inşaat işçisi, görenleri şaşırttı.

İki yanına güvenlik ağları gerilen inşaatta kalıp işçisi, meraklı bakışlara aldırmadan çalışmayı sürdürdü. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:12 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada Elektrik Kontağından Çıkan Yangında 2 Aylık Bebek Yanarak Can Verdi

Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Son Dakika! Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaatın 5'inci Katında Tehlikeli Çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]