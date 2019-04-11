İnşaatın 5'inci Katından Düşen İşçi Öldü

KAYSERİ'de 8 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıva ustası Muhyittin Beytür (59), 5'inci katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'de 8 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıva ustası Muhyittin Beytür (59), 5'inci katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, saat 09.30'da Merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sokak üzerinde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında balkon kısmında sıva yapan Muhyittin Beytür, iddiaya göre, içinde harç dolu kovanın halatından tutarak yukarı çekmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhyittin Beytür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Beytür'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Kayseri

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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