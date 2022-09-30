İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika
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İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü

30.09.2022 00:30
İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin (34), hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin (34), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin'in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi'nde toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Murat Esin, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika
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