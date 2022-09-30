Olay, saat 17.00 sıralarında 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin'in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi'nde toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Murat Esin, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika

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