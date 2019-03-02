Son Dakika Haberleri: İnşaatın 6'ncı Katında İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti

İnşaatın 6'ncı Katında İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti

35 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

İnşaatın 6'ncı Katında İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Gayberi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 8 katlı inşaatın 6'ncı katına çıkan ve elindeki bıçakla intihar etmek istediğini söyleyen Adem isimli kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu katın penceresinden bir ayağını sarkıtan ve elinde bıçak bulunan Adem'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Adem, yanına giden polislerin konuşmasının ardından ikna edildi. Bu sırada olay yerine kızı ve damadı da gelin Adem, polisler tarafından elindeki bıçak alınarak indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülen Adem'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:51 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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