Son Dakika Haberleri: İnşaatın 6'ncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi

İnşaatın 6'ncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi

1 saat önce

VAN'da 6 katlı bir inşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parçası, işçi Selim Eco'nun (38) üzerine düştü.

İnşaatın 6'ncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi, System.String[]
VAN'da 6 katlı bir inşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parçası, işçi Selim Eco'nun (38) üzerine düştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi vinçle aşağı indirildi. 

Olay, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yapımı devam eden 6 katlı inşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parçası, işçi Selim Eco'nun üzerine düştü. Eco, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. İşçinin cansız bedeni 6'ncı kattan vinç yardımıyla indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:15 Kaynak: DHA

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