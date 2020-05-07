İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek, yoldan geçerken yardım etmek isteyen İsa Şahin'in tarafından kurtarıldı. Köpeği uzattığını ve sonra da okşayıp ayağından tutarak bulunduğu yerden kurtardığını belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi. Olay, Hamidiye Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde bir inşaatın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya kimliği belirlenemeyen 1 kişinin kovaladığı 2 köpek, inşaata girdi. Durumu fark eden işçilerde köpekleri dışarı kovaladı. Köpeklerden biri bina dışına çıkıp uzaklaşırken diğer 6'ncı katın balkonunun kenarı çıktı. Geri inememesi üzerine işçiler kurtarmak istedi, ancak köpeğin havlaması üzerine çevreden yardım istedi. Çevredekiler de itfaiye ekipleri haber vermeye hazırlandığı sırada yoldan geçen İsa Şahin, köpeğin kurtarılması için yardım edebileceğini söyledi. Köpeğin bulunduğu kata çıkan Şahin, ilk önce köpeğe ekmek uzattı, ardından da bir süre okşayıp, ayağından yakalayıp kurtardı. Şahin, köpeğin boynuna ip bağlayıp binadan dışarı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. 4 tane köpek beslediğini belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi. Mahsur köpeğe yardım etmek isteyenlerden Orhan Demirkol da, " 1 kişi köpekleri kovalıyordu ve köpekler inşaata çıktı. İşçilerde çıkarmak istedi. Bu sırada köpeklerden 1'i binanın dışına kaçtı diğeri de balkonun kenarına çıktı. Düşme tehlikesi vardı. O nedenle de itfaiye ekiplerine haber vermek istedik. O sırada yoldan geçen 1 kişi köpeği kurtardı." diye konuştu.