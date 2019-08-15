İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
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ŞANLIURFA'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki 10 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Suphi Abuz, 8'inci katta kum çektiği sırada dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Abuz'un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Abuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Abuz'un yakınları, gözyaşı döktü. Suphi Abuz'un cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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