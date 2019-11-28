Son Dakika Haberleri: İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti
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İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti

6 saat önce

NIĞDE'de Mehmet K. (55) inşaat halindeki binanın 9'uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.

İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti, System.String[]

NIĞDE'de Mehmet K. (55) inşaat halindeki binanın 9'uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 9'uncu katına çıkan Mehmet K, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Mehmet K., çağrılan ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.Kaygın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mehmet K, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
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