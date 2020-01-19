İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı - Son Dakika

İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı

6 saat önce

İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandıÇORUM'da bir inşaatın 2'nci katından asansör boşluğuna düşen Ömer Yağmur (23) yaralandı.

İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı

ÇORUM'da bir inşaatın 2'nci katından asansör boşluğuna düşen Ömer Yağmur (23) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Yağmur, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sülüklü Evler 40'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaata giren Ömer Yağmur, 2'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yağmur'un yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa taşınan Yağmur'a, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı genç ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Yağmur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Bahçelievler Mahallesi, Ömer Yağmur, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz
Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 19:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]