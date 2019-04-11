Son Dakika Haberleri: İnşaatın Balkonu Çöktü: 1 İşçi Yaralı

İnşaatın Balkonu Çöktü: 1 İşçi Yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı.

İnşaatın Balkonu Çöktü: 1 İşçi Yaralı, System.String[]
KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı. 

Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:03 Kaynak: DHA
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