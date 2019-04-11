İnşaatın Balkonu Çöktü: 1 İşçi Yaralı
1 saat önce
KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:03 Kaynak: DHA
Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Karaman
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