İnşaatın Balkonu Çöktü: 1 İşçi Yaralı
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KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:53 Kaynak: DHA
KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı. Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi
Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - Karaman
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