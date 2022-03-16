İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı - Son Dakika
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İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı

16.03.2022 17:41
İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı

ADANA'da, arkadaşı Ömer E. ile hırsızlık için geldiği inşaat halindeki apartmandan, bekçinin fark etmesiyle kaçan Berkan Y., kendini 6'ncı kattan boşluğa bıraktı.

ADANA'da, arkadaşı Ömer E. ile hırsızlık için geldiği inşaat halindeki apartmandan, bekçinin fark etmesiyle kaçan Berkan Y., kendini 6'ncı kattan boşluğa bıraktı. Yaralanan Berkan Y., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki apartmandan sesler duyan ve ismi öğrenilemeyen inşaatın bekçisi, şüpheli 2 kişiyi kovaladı. Bekçinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçtı. Bekçi, şüphelilerden Ömer E.'yi yakaladı, diğer şüpheli Berkan Y. ise binanın 6'ncı katından kendini aşağı bıraktı. Berkan Y., düştüğü yerde yaralandı. Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berkan Y.'yi ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer E., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan inşaat çalışanları, şüphelilerin daha önce de gelip kablo hırsızlığı yaptığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı
İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı
İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı
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Adana'da inşaatın havalandırma boşluğundan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı Adana'da inşaatın havalandırma boşluğundan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı

Seyhan, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı - Son Dakika
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